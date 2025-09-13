"Втратив 10 см": "Динамо" висміяло гучну заяву колишнього радника Суркіса
Київський клуб у своїй заяві проігнорував звинувачення у корупції
Київське "Динамо" прокоментувало слова колишнього радника президента "Динамо" Ігоря Суркіса, ексфорварда Артема Кравця. Напередодні колишній нападник збірної України розповів про корупцію в таборі Біло-Синіх, а також навів приклад недалекоглядності менеджменту киян.
Відповідний коментар "Динамо" наводить dynamomania. Згідно з заявою Біло-Синіх, Браян Себальос, потенційним трансфером якого хвалився Кравець, повністю провалився в Києві.
Колишній футболіст ФК "Динамо" (Київ) Браян Себальос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 см. Проте на медогляді виявилося, що дорогою до України він "втратив" 10 сантиметрів.
Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: понад половину часу свого перебування у Києві, на жаль, провів у лазареті.
Третім чинником стала невпевнена гра захисника у футболці "Динамо": у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І перш за все, гравець постійно був наляканий через війну в країні й відверто не хотів залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав — і більше ми його не бачили.
На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру нема чим пишатися. Її просто потрібно якнайшвидше забути й більше ніколи не повертатися.
Напередодні Кравець привів кейс Себальоса як приклад неякісної роботи менеджменту "Динамо". За словами Кравця, кияни відмовилися купувати колумбійця за 1,25 млн євро. У 2025 році Браян потрапив до збірної сезону МЛС, тепер за нього просять понад 5 млн євро. Себальос у рамках орендної угоди з "Форталезою" (Бразилія) зіграв у "Динамо" всього 3 гри.
Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.
У чемпіонаті України кияни йдуть на першу позицію. До речі, "динамівці" не втрачали очки у поточному розіграші УПЛ.