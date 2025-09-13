Колишній футболіст ФК "Динамо" (Київ) Браян Себальос прибув до Києва із заявленим, окремо скандально відомим селекціонером, зростом 192 см. Проте на медогляді виявилося, що дорогою до України він "втратив" 10 сантиметрів.

Але це лише один момент. Далі з’ясувалося, що він надто схильний до травматичності: понад половину часу свого перебування у Києві, на жаль, провів у лазареті.

Третім чинником стала невпевнена гра захисника у футболці "Динамо": у вирішальні моменти матчів він регулярно помилявся. І перш за все, гравець постійно був наляканий через війну в країні й відверто не хотів залишатися тут. Зрештою, він просто поїхав — і більше ми його не бачили.

На жаль, у цій історії нашому колишньому селекціонеру нема чим пишатися. Її просто потрібно якнайшвидше забути й більше ніколи не повертатися.