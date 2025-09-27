Турист упав з гори, роблячи селфі: момент потрапив на відео
Альпініст-новачок припустився смертельної помилки заради гарного кадру
У Китаї під час сходження на гору Нама (провінція Сичуань) загинув 31-річний турист. Нещодавно альпіністський світ сколихнула трагедія на Піці Перемоги (Киргизстан), де загинуло кілька людей.
Що варто знати
- Альпініст-новачок підкорив гору Нама у Китаї
- Турист хотів зняти свій успіх на тлі інших гір і зірвався у прірву
- Чоловік загинув, його тіло не знайшли
Про трагедію в Китаї повідомляє Shanghai Daily в Instagram. Момент загибелі туриста потрапив на відео.
Група альпіністів підкорила технічно нескладну гору Нама, заввишки 5588 метрів. Туристи відразу взялися за смартфони, щоб зняти неймовірну красу з вершини. Один із них вирішив зробити гарний кадр і для цього відстебнувся від зв’язки. На жаль, чоловік послизнувся і покотився вниз схилом. Зачепитися за поверхню він не зміг…
Свідками загибелі альпініста стали інші туристи, котрі зняли інцидент на відео. Момент завірусився у мережі. Користувачі нагадують, що гори не вибачають помилок.
Довідка: Гора Нама — невелика гора в гірському хребті Дасюешань в західній частині провінції Сичуань, що займає 120-те місце по висоті в провінції.
Раніше повідомлялося, що російська альпіністка Наталія Наговіцина загинула. Жінка застрягла на піку Перемоги зі зламаною ногою і не дочекалася порятунку.