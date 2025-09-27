Турист упал с горы, делая селфи: момент попал на видео

Альпинист-новичок допустил смертельную ошибку ради красивого кадра

В Китае во время восхождения на гору Нама (провинция Сычуань) погиб 31-летний турист. Совсем недавно альпинистский мир всколыхнула трагедия на Пике Победы (Кыргызстан), где погибло несколько людей.

Что следует знать

Альпинист-новичок покорил гору Нама в Китае

Турист хотел заснять свой успех на фоне других гор и сорвался в пропасть

Мужчина погиб, его тело не нашли

О трагедии в Китае сообщает Shanghai Daily в Instagram. Момент гибели туриста попал на видео.

Группа альпинистов покорила технически несложную гору Нама, высотой 5,588 метров. Туристы тут же взялись за смартфоны, чтобы заснять невероятную красоту с вершины. Один из них решил сделать красивый кадр и для этого отстегнулся от связки. К сожалению, мужчина поскользнулся и покатился вниз по склону. Зацепиться за поверхность он не смог…

Свидетелями гибели альпиниста стали другие туристы, которые засняли инцидент на видео. Момент завирусился в сети. Пользователи напоминают, что горы не прощают ошибки.

Справка: Гора Нама — небольшая гора в горном хребте Дасюэшань в западной части провинции Сычуань, занимает 120-е место по высоте в провинции.

Гора Нама

Карта горы Нама

Ранее сообщалось, что российская альпинистка Наталья Наговицына погибла. Женщина застряла на пике Победы со сломанной ногой и не дождалась спасения.