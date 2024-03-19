В авто смердить паленим: причини та шляхи вирішення

Якщо ігнорувати ці симптоми, може навіть виникнути пожежа

Неприємний запах паленого в салоні авто може стати серйозною проблемою. Він не лише псує комфорт поїздки, але й сигналізуючи про можливі несправності.

Є декілька причин, чому може з'явитися запах паленого. "Телеграф" зібрав усі можливі причини і методи виправлення цієї проблеми.

Гальма

Різке гальмування на холодних гальмах може призвести до перегріву колодок та виникнення запаху. Ще одна поширена проблема — внаслідок несправності супорти не розтискаються повністю. Це призводить до постійного тертя колодок об диски та запаху паленого.

Фільтри

Забруднений салонний фільтр не очищає повітря, що надходить в салон. Це може призвести до запаху гару. Таке ж стається, коли забитий повітряний фільтр — нестача повітря для двигуна може призвести до перегріву та запаху паленого.

Система обігріву салону авто

Несправність термостата або вентилятора може призвести до перегріву пічки та запаху паленого. Пил, листя чи інші предмети, що потрапили в пічку, можуть горіти та давати запах.

Проблеми з двигуном та трансмісією

Витікання масла з двигуна, коробки передач або інших агрегатів може призвести до запаху паленого. Забитий сапун у двигуні або коробці передач веде до підвищення тиску та витікання масла, що може давати запах паленого масла.

Різке буксування в авто з механічною коробкою передач може призвести до перегріву та запаху паленого зчеплення. Недостатній рівень масла в трансмісії також часто призводить до її перегріву та запаху.

Електроніка

Пошкодження електропроводки може призвести до короткого замикання та запаху паленої ізоляції.Також запас паленої гуми або пластику може відчуватися через перегрів генератора.

Що робити, якщо з'явився запах паленого в салоні авто

Зупиніть автомобіль та вимкніть двигун.

Огляньте салон та капот, щоб знайти джерело запаху.

Перевірте гальма. Переконайтеся, що вони не заблоковані.

Перевірте рівень масла. Долийте його, якщо потрібно.

Перевірте фільтри. Замініть їх, якщо вони забруднені.

Якщо ви не можете самостійно знайти причину запаху, рекомендується звернутися до СТО.

Не ігноруйте запах паленого: він може бути симптомом серйозної несправності. Інколи вона навіть призводить до пожежі.

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