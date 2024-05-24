У "Дії" не працюють 2 популярні послуги, корисні для кожного водія

Та це ненадовго, попереджають у Головному сервісному центрі МВС

В Україні тимчасово стали недоступними послуги перереєстрації авто в "Дії" та обмін посвідчення водія. Проте вони відновляться уже за 4 дні, 28 травня.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що це тимчасова незручність. Тому заявки, які подали до сьогоднішнього дня, відколи послуга недоступна, будуть розглянуті відразу після її відновлення.

Нагадаємо, що перереєстрація автомобіля в "Дії" займає до 15 хвилин часу. Для того, щоб переписати авто на іншу людину, потрібно отримати висновок експертного дослідження.

Тоді необхідно і продавцю, і покупцю, оформити заявку на перереєстрацію авто, підписавши документ електронним підписом. Через 15 хвилин, якщо все добре, прийдуть документи на авто. Потім новий власник має поїхати до Сервісного центру МВС, аби отримати техпаспорт та нові номерні знаки.

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