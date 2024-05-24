В "Дії" не работают 2 популярные услуги, полезные для каждого водителя

Но это ненадолго, предупреждают в Главном сервисном центре МВД

В Украине временно стали недоступны услуги перерегистрации авто в "Дії" и обмен водительским удостоверением. Однако они возобновятся уже через 4 дня, 28 мая.

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что это временное неудобство. Поэтому заявки, которые подали до сегодняшнего дня с тех пор, как услуга недоступна, будут рассмотрены сразу после ее восстановления.

Напомним, что перерегистрация автомобиля в "Действии" занимает до 15 минут времени. Для того чтобы переписать авто на другого человека, нужно получить заключение экспертного исследования.

Тогда необходимо и продавцу, и покупателю оформить заявку на перерегистрацию авто, подписав документ электронной подписью. Через 15 минут, если все хорошо, придут документы на авто. Затем новый владелец должен поехать в Сервисный центр МВД, чтобы получить техпаспорт и новые номерные знаки.

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