Стрічки, що звисали до асфальту: чому у сучасних авто немає антистатиків

Зараз їхні функції виконує дещо інше

Ще зовсім нещодавно важко було уявити автомобіль без характерної металевої стрічки, що звисала з-під бампера. Ці незграбні на вигляд "хвостики" – антистатики – були невіддільною деталлю чи не кожної машини.

Їхнє призначення було простим, але вкрай важливим – розсіювати статичний заряд, який накопичувався під час руху. Одним кінцем прикріплені до кузова, іншим торкаючись дороги, вони запобігали накопиченню електрики і неприємним іскровим розрядам під час виходу з авто. Проте сьогодні картина разюче змінилася. Антистатики майже зникли з сучасних автомобілів. Чому так відбувається, дізнався "Телеграф".

Чому зараз немає антистатиків в авто

Виявляється, їхнє місце зайняли більш технологічні й естетичні рішення. Чим же була викликана ця заміна і чи назавжди ми попрощалися з затертими металевими стрічками?

Антистатик – це гнучка металева стрічка, одним кінцем прикріплена до кузова авто. Під час руху вона розсіює накопичений статичний заряд, торкаючись дороги. Простий і практичний винахід швидко став популярним аксесуаром на старих автівках. Проте згодом від нього довелося відмовитись через дві основні причини.

По-перше, з'явилися ефективні антистатичні покриття, що наносяться на оббивку салону. Обробивши сидіння відповідним складом, можна забути про проблеми зі статикою. По-друге, бампери почали виготовляти з пластику, а до них антистатик не причепиш. Отже, від архаїчних металевих стрічок автовиробники відмовились на користь сучасних технологічних рішень.

Нині антистатики можна зустріти хіба що на старих автомобілях. Проте не варто применшувати їхнє колись вагоме значення для забезпечення комфорту водіїв. Власники ретро-карів й досі гордяться оцими "хвостиками", що нагадують про інженерну вигадливість минулого.

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