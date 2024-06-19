Українців за невиконання вимог військової поліції очікує штраф: про яку суму йдеться

Метою створення військової поліції названо забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спецслужбі транспорту

У середу, 19 червня, Верховна Рада схвалила законопроєкт про штрафи до 17 тисяч грн за невиконання вимог Військовій поліції. Даний проєкт йде вкупі з основним законопроєктом 6569-д про Військову поліцію, який теж схвалений за основу в цей день.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Зокрема, проєктом 6570-д до КУпАП вводиться нова стаття 188-58 "Невиконання законних вимог посадових осіб Військової поліції".

Відповідно до неї ненадання інформації Військовій поліції на запит їх посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація – тягнуть за собою накладення штрафу від 4 250 грн до 6 800 грн.

Невиконання подання чи інших законних вимог посадових осіб Військової поліції, щодо усунення порушення вимог законодавчих актів, — тягнуть за собою накладення штрафу від 10 200 грн до 17 000 грн.

Додамо, що метою створення військової поліції названо забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міноборони, ЗСУ та Державній спецслужбі транспорту. Діяльність буде координуватися урядом через міністра оборони, а координацію проводитиме головнокомандувач ЗСУ. Військова поліція нараховуватиме до 1,5% чисельності Збройних сил.

Завданнями представників нової структури стануть:

провадження у справах, віднесених до компетенції військової поліції;

попередження, виявлення та припинення адміністративних та кримінальних правопорушень;

оперативно-розшукова діяльність;

забезпечення військової дисципліни та правопорядку серед військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців під час проходження зборів;

захист життя, здоров’я, прав інтересів військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців під час проходження ними зборів;

захист державного майна;

забезпечення покарань за адміністративні та кримінальні правопорушення щодо військовослужбовців;

контроль за виконанням законодавства щодо безпеки дорожнього руху водіями під час використання транспортних засобів військових формувань.

Військова поліція матиме право тимчасово обмежувати або забороняти рух пішоходів та транспорту на окремих ділянках автомобільних доріг та вулиць, зупиняти та проводити перевірку транспортних засобів, а також документів у водіїв. Також співробітники зможуть проникати до житла чи іншого об’єкту власності осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину – з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Кабмін цифровізував сплату адміністративних штрафів у "Дії" новою постановою № 693. Що своєю чергою породило розмови про можливість сплати штрафів за порушення військового обліку та інших правил мобілізації у додатку.