В Україні масово шукають "водійок": яку зарплату та умови пропонують жінкам за кермом

Представниці цієї професії можуть розраховувати на гідне матеріальне забезпечення

Війна в Україні змінила багато аспектів життя, і транспортна галузь не стала винятком. Через масову мобілізацію чоловіків країна зіштовхнулася з гострою нестачею водіїв, особливо у сфері вантажних перевезень. Ця ситуація створила несподівані можливості для жінок, які раніше рідко розглядалися як кандидати на такі посади.

Транспортні компанії швидко адаптувалися до нових реалій і тепер активно шукають "водійок" — жінок-водіїв. Умови, які пропонують роботодавці, є доволі привабливими — безплатне навчання, висока зарплата, офіційне працевлаштування тощо.

Заробітна плата, яку пропонують жінкам-водіям, сягає 60 тисяч гривень на місяць. Це значно вище за середню зарплату в Україн. Компанії готові інвестувати у навчання своїх майбутніх співробітниць, пропонуючи безкоштовні курси для отримання водійських прав категорії Е. Це дозволяє жінкам без досвіду роботи на великовантажних автомобілях опанувати нову професію та розпочати кар'єру в транспортній галузі. Розгляньмо кілька таких вакансій, розміщених на платформах з пошуку роботи та працівників.

Вакансії для водіїв авто в Україні: що пропонують роботодавці жінкам

Відома поштова компанія шукає водія або водійку з власним вантажним авто і готова платити їм до 50 тисяч гривень на місяць. Також обіцяють бонуси та премії і безкоштовне навчання.

Ще одна вакансія від на доставку посилок до поштоматів. Водію або водійці з легковим авто пропонують до 30 тисяч зарплати.

Ще одна подібна вакансія відкрита у Луцьку. Тут шукають водіїв з власним бусом, які готові працювати експедитором. Додатково до 35-40 тисяч зарплати пропонують безкоштовні обіди та оплату лікарняних. Працевлаштування — офіційне.

У Звягелі (Житомирська область" пропонують вакансію водійки навантажувача. Втім, розмір зарплати не вказують.

А в Петропавлівській Борщагівці на роботу запрошують водійок з власним вантажним фургоном. Зарплату пропонують у розмірі 35 тисяч гривень та компенсовують вартість пального.

Також жінок запрошують на роботу водіями авто категорії Е. Приймаються навіть кандидати без досвіду — обіцяють всього навчити. Зарплата на цій вакансії сягає 60 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, чи вплинула мобілізація на зміни в таксі-індустрії. Зокрема, чи побільшало за кермом таксі жінок.