В Украине массово ищут женщин-водителей: какую зарплату и условия предлагают

Представительницы этой профессии могут рассчитывать на достойное материальное обеспечение

Война в Украине изменила многие аспекты жизни и транспортная отрасль не стала исключением. Из-за массовой мобилизации мужчин страна столкнулась с острой нехваткой водителей, особенно в сфере грузоперевозок. Эта ситуация создала неожиданные возможности для женщин, ранее редко рассматривавшихся как кандидаты на такие должности.

Транспортные компании быстро адаптировались к новым реалиям и теперь активно ищут "водительниц" — женщин-водителей. Условия, которые предлагают работодатели, довольно привлекательны — бесплатное обучение, высокая зарплата, официальное трудоустройство и т.д.

Заработная плата, предлагаемая женщинам-водителям, достигает 60 тысяч гривен в месяц. Это значительно выше средней зарплаты в Украине. Компании готовы инвестировать в обучение своих будущих сотрудниц, предлагая бесплатные курсы для получения водительских прав категории Е. Это позволяет женщинам без опыта работы на большегрузных автомобилях овладеть новой профессией и начать карьеру в транспортной отрасли. Рассмотрим несколько таких вакансий, размещенных на платформах поиска работы и работников.

Вакансии для водителей авто: предлагают работодатели женщинам

Известная почтовая компания ищет водителя или водителя с собственным грузовым авто и готова платить им до 50 тысяч гривен в месяц. Также обещают бонусы и премии и бесплатное обучение.

Еще одна вакансия от доставки посылок до почтоматов. Водителю или водителям с легковым авто предлагают до 30 тысяч зарплаты.

Еще одна подобная вакансия открыта в Луцке. Здесь ищут водителей с собственным бусом, готовым работать экспедитором. Дополнительно к 35-40 тысячам зарплаты предлагают бесплатные обеды и оплату больничных. Трудоустройство – официальное.

В Звягеле (Житомирская область) предлагают вакансию водителя погрузчика. Впрочем, размер зарплаты не указывают.

А в Петропавловской Борщаговке на работу приглашают водитель с собственным грузовым фургоном. Зарплату предлагают в размере 35 тысяч гривен и компенсируют стоимость горючего.

Также женщин приглашают на работу водителями авто категории Е. Принимаются даже кандидаты без опыта – обещают всему научить. Зарплата на этой вакансии составляет 60 тысяч гривен.

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