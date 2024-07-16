В Украине массово ищут женщин-водителей: какую зарплату и условия предлагают
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Представительницы этой профессии могут рассчитывать на достойное материальное обеспечение
Война в Украине изменила многие аспекты жизни и транспортная отрасль не стала исключением. Из-за массовой мобилизации мужчин страна столкнулась с острой нехваткой водителей, особенно в сфере грузоперевозок. Эта ситуация создала неожиданные возможности для женщин, ранее редко рассматривавшихся как кандидаты на такие должности.
Транспортные компании быстро адаптировались к новым реалиям и теперь активно ищут "водительниц" — женщин-водителей. Условия, которые предлагают работодатели, довольно привлекательны — бесплатное обучение, высокая зарплата, официальное трудоустройство и т.д.
Заработная плата, предлагаемая женщинам-водителям, достигает 60 тысяч гривен в месяц. Это значительно выше средней зарплаты в Украине. Компании готовы инвестировать в обучение своих будущих сотрудниц, предлагая бесплатные курсы для получения водительских прав категории Е. Это позволяет женщинам без опыта работы на большегрузных автомобилях овладеть новой профессией и начать карьеру в транспортной отрасли. Рассмотрим несколько таких вакансий, размещенных на платформах поиска работы и работников.
Вакансии для водителей авто: предлагают работодатели женщинам
Известная почтовая компания ищет водителя или водителя с собственным грузовым авто и готова платить им до 50 тысяч гривен в месяц. Также обещают бонусы и премии и бесплатное обучение.
Еще одна вакансия от доставки посылок до почтоматов. Водителю или водителям с легковым авто предлагают до 30 тысяч зарплаты.
Еще одна подобная вакансия открыта в Луцке. Здесь ищут водителей с собственным бусом, готовым работать экспедитором. Дополнительно к 35-40 тысячам зарплаты предлагают бесплатные обеды и оплату больничных. Трудоустройство – официальное.
В Звягеле (Житомирская область) предлагают вакансию водителя погрузчика. Впрочем, размер зарплаты не указывают.
А в Петропавловской Борщаговке на работу приглашают водитель с собственным грузовым фургоном. Зарплату предлагают в размере 35 тысяч гривен и компенсируют стоимость горючего.
Также женщин приглашают на работу водителями авто категории Е. Принимаются даже кандидаты без опыта – обещают всему научить. Зарплата на этой вакансии составляет 60 тысяч гривен.
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