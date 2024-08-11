Полювати доводиться з ночі: українці скаржаться на те, що неможливо отримати талон в центрах МВС (відео)

Люди приходять о 17:00, щоб зайняти чергу

Українці масово скаржаться на те, що не можуть отримати в МВС талони на складання практичного іспиту на водійське посвідчення. Учні автошкіл скаржаться, що потрібно оновлювати сайт Головного сервісного центру, або займати чергу під територіальним СЦ з 5-ї години ранку, а то й з ночі.

Відео про це зняла користувачка Тік-Току. Вона прийшла під один центр МВС о 5 ранку думаючи, що зможе взяти талон. Проте в чергзі була вже нібито 53-тя.

"Це я йду в МРЕВ за талончином о 5:00 з впевненістю, що візьму його. Але виявляюсь в черзі 53-тя, бо інші зайняли чергу о 23:00", — йдеться у повідомленні.

Хтось в коментарях пише, що можна в чат-боті отримати талон, проте авторка відео стверджує, що два місяці намагається "вловити". А інші радять заходити на сайт МВС з 7:00 до 12:00, або з 14:00 до 17:00.

Також були коментатори з інших міст. Вони пишуть, щоб отримати талончик в МВС в Стрию чергу займають з 17:00 попереднього дня.

Є також інше відео, де люди на карті намагаються вибрати талончик в МВС. Найближчі дні, де є талони на складання іспиту з 20 по 27 серпня.

"Телеграф" вирішив перевірити, чи дійсно є талони в інших областях України. Для перевірки ми взяли: Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів.

Більше про проблему отримання талончиків на складання практичного іспиту з водіння читайте на сайті "Телеграф" у статті "Філія пекла на землі. Чому у великих містах нема талонів на іспит з водіння, а черги займають з 5-ї ранку".