Демобилизация после 36 месяцев службы под вопросом: юрист указал на важный нюанс в новом законопроекте

Никто не может спрогнозировать, насколько срок для демобилизации реальный

Неоднозначные реакции вызвала норма, которую все ожидали в обновленном законопроекте по мобилизации — демобилизация военных после 36 месяцев службы. Документ действительно предусматривает право на демобилизацию после этого срока, но в нем указано, что такое увольнение со службы осуществляется в сроки, определенные решением ставки верховного главнокомандующего.

Об этом пишет DW. Координатор аналитико-адвокатского направления общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева объясняет, что таким образом Даже с учетом того, что человека после 36 месяцев службы должны уволить в течение месяца, должно быть еще решение верховного главнокомандующего. Какие это будут сроки, как они будут определяться — вопрос.

"Действительно 36 месяцев упомянуто, но никто не может спрогнозировать, насколько этот срок для демобилизации реальный, не будет ли этот период растянут", — отмечает она.

Депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и вовсе считает, что правительство "развело" всех военнослужащих, ожидающих демобилизацию.

"Говорили о демобилизации, а четких сроков службы так и не прописали. Прописали, что это возможно когда-то, наверное, как будет время… Люди просто будут понимать, что это не почетная служба, а рабство", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале и сообщил, что готовит альтернативный законопроект.

Напомним, ранее мы писали о том, что в новом законе о мобилизации "ограниченно пригодных" больше не будет.