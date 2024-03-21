Сирський натякає? Головнокомандувач провів розмови з адміралом НАТО та французьким генералом

Обговорили й ситуацію на фронті

У четвер, 21 березня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський був присутнім на зустріч з делегацією НАТО на чолі з головою військового комітету НАТО Робом Бауером. Він прибув в Київ вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Під час зустрічі основну увагу приділили потребам Сил оборони України. Про це повідомив Сирський у своєму Telegram.

"Ключові пріоритети — боєприпаси та протиповітряна оборона", — написав головнокомандувач.

Він також додав, що на засідання подякував колегам з НАТО за підтримку України та проінформував їх про ситуацію на полі бою.

Окрім цього, Сирський провів телефону розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Під час якої він також був проінформований щодо ситуації на фронті.

"На даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України", — зазначив Сирський.

За його словами, він подякував Уряду Франції та його народові за постійну та послідовну підтримку України.

"Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції", — пише головнокомандувач ЗСУ.

Зауважимо, розмови з адміралом НАТО та французьким генералом відбулися на тлі дискусії щодо можливості введення військ НАТО в Україну, яку запустив президент Франції Еммануель Макрон. Наразі ця тема широко обговорюється, а низка європейських лідерів уже висловилася за те, щоб розглянути таку можливість.

Так, США заявили, що не проти того, щоб війська інших країн НАТО були розміщені в Україні. Канада також заявляла, про готовність відправити своїх солдатів в Україну, але за певної умови. Не проти ідеї вислати свої війська до нашої країни й Естонія, зі слів прем’єр-міністра Каї Каллос.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Франції Емануель Макрон агітує ще деякі країни перекинути свої війська в Україну.