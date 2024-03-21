Сырский намекает? Главнокомандующий поговорил с адмиралом НАТО и французским генералом

Обсудили и ситуацию на фронте

В четверг, 21 марта, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский присутствовал на встрече с делегацией НАТО во главе с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром. Он прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения.

Во время встречи основное внимание было уделено потребностям Сил обороны Украины. Об этом сообщил Сырский в своем Telegram.

"Ключевые приоритеты — боеприпасы и противовоздушная оборона", — написал главнокомандующий.

Он также добавил, что на заседание поблагодарил коллег из НАТО за поддержку Украины и проинформировал их о ситуации на поле боя.

Кроме этого, Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Во время которого он также был проинформирован о ситуации на фронте.

"На данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины", — отметил Сырский.

По его словам, он поблагодарил правительство Франции и его народ за постоянную и последовательную поддержку Украины.

"Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", — пишет главнокомандующий ВСУ.

Отметим, разговоры с адмиралом НАТО и французским генералом состоялись на фоне дискуссии о возможности введения войск НАТО в Украину, которую запустил президент Франции Эммануэль Макрон. Сейчас эта тема широко обсуждается, а ряд европейских лидеров уже высказался за то, чтобы рассмотреть такую возможность.

Так, США заявили, что не против того, чтобы войска других стран НАТО были размещены в Украине. Канада также заявляла о готовности отправить своих солдат в Украину, но при определенном условии. Не против идеи выслать свои войска в нашу страну и Эстония, по словам премьер-министра Каи Каллос.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон агитирует еще некоторые страны перебросить свои войска в Украину.