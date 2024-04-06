Роста тарифов не избежать? В Кабмине рассматривают варианты возобновления энергетики после атак

Ситуация становится все сложнее

Украинцы могут столкнуться с увеличением тарифа на свет на фоне новых атак россиян на энергетическую инфраструктуру. Кабинет министров начал изучать разные варианты финансирования ремонта поврежденных объектов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg. В то же время он отметил, что повышение тарифов — один из вариантов, к которому уже прибегали в июне прошлого года после зимних атак на Украину и блекаутов. Тогда цены выросли вдвое.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", — отметил министр.

Галущенко отметил, что полностью установить последствия атак РФ, а также ущерб пока невозможно. Однако масштабы могут достигнуть миллиарда долларов.

"Разрушение было значительным — и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", — добавил министр.

Галущенко предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут попросить максимально экономить электроэнергию.

"Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей", — пояснил глава Минэнерго.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Нацкомиссии, подорожание коммунальных тарифов на электроэнергию возможно, хотя соответствующие работы пока не ведутся. Однако уже сейчас украинцы могут не переплачивать за коммунальные счета, даже не имея льгот.