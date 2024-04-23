Стало відомо, коли Сенат США проголосує за пакет допомоги Україні

Голосування може пройти двома шляхами

Голосування щодо прийняття закону про військову та фінансову допомогу Україні, найімовірніше, відбудеться ввечері у середу, 24 квітня.

Про це у інтерв’ю "Телеграфу" розповів директор Центру американсько-українських відносин (CUSUR) у Вашингтоні Микола Грицковян.

Він пояснює, що процедура голосування у Сенаті може відбуватись двома шляхами. По-перше, сенатори можуть піти за процедурою, в якій вони одразу приймають закон. Це передбачає два голосування: за процедуру та за саме рішення. По-друге, Сенат може проголосувати процедуру, за якою повинно пройти 30 годин до остаточного голосування.

"Я прогнозую, що цього разу блокування Сенату не відбудеться. І на це є достатньо голосів. Окрім того, якщо в Палаті представників голосували за чотири закони, то в Сенаті це буде одне голосування за них як за пакет. Тому має відбутись компроміс з тими, хто хоче висловити незадоволення цим законом: 30 годин дебатів. Це дасть змогу тим сенаторам проголосити свої поправки. Тоді — побачимо і голосування за поправки до законопроєкту".

"Схильний думати, що вони проголосять саме цю другу процедуру. Саме тому, закон приймуть не 23 квітня, а у середу або навіть у четвер", — розповів Грицковян.

Повне інтерв'ю з Миколою Грицковяном читайте на "Телеграфі" найближчими днями.