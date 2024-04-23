Стало известно, когда Сенат США проголосует за пакет помощи Украине

Голосование может пройти двумя путями

Голосование по принятию закона о военной и финансовой помощи Украине, вероятнее всего, состоится вечером в среду, 24 апреля.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Центра американо-украинских отношений (CUSUR) в Вашингтоне Николай Грицковян.

Он объясняет, что процедура голосования в Сенате может проходить двумя путями. Во-первых, сенаторы могут последовать процедуре, в которой они сразу принимают закон. Это предполагает два голосования: за процедуру и за решение. Во-вторых, Сенат может проголосовать за процедуру, по которой должно пройти 30 часов до окончательного голосования.

"Я прогнозирую, что на этот раз блокировка Сената не состоится. И на это достаточно голосов. Кроме того, если в Палате представителей голосовали за четыре закона, то в Сенате это будет одно голосование за них как пакет. Поэтому должен пройти компромисс с теми, кто хочет выразить недовольство этим законом: 30 часов дебатов. Это позволит этим сенаторам провозгласить свои поправки. Тогда увидим и голосование за поправки к законопроекту".

"Склонен думать, что они провозгласят именно эту вторую процедуру. Именно поэтому закон примут не 23 апреля, а в среду или даже в четверг", — рассказал Грицковян.

Полное интервью с Николаем Грицковяном читайте на "Телеграфе" в ближайшие дни.