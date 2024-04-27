Просив домашній арешт, але суд вирішив інакше: чиновнику, які наїхав на людей у Броварах, обрали запобіжний захід

Запевняв, що тікати не збирається

Очільнику Броварської РДА Володимиру Майбоженко, який збив людей у Броварах, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід. Рішення суду повністю задовільнило клопотання прокуратури.

Його взяли під варту до 24 червня без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з судової зали.

Підозрюваний просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Мені 59 років, я тікати нікуди не буду. Я хотів би відшкодовувати. Хотів би зазначити, що якщо ви дасте цілодобовий домашній арешт із браслетом, я не впливатиму на провадження", — сказав Майбоженко під час засідання.

Але суд підтримав клопотання прокуратури про взяття Майбоженка до 24 червня без можливості внесення застави.

Зауважимо, що внаслідок ДТП постраждало чотири людини, серед яких одна дитина. Їх було госпіталізовано. Попередньо відомо, що лікарі діагностували у двох чоловіків тяжкі тілесні ушкодження, вони в реанімації. Ще у двох потерпілих — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що аварія сталася увечері 26 квітня у центрі Броварів. Володимир Майбоженко не зупинився на світлофорі, вилетів на тротуар та збив чотирьох людей. У його крові виявили 2,31 проміле алкоголю, що у 10 разів більше за норму. Правоохоронці затримали чиновника на місці та завели кримінальну справу за фактом наїзду на пішоходів.