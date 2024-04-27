Просил домашний арест, но суд решил иначе: чиновнику, наехавшему на людей в Броварах, избрали меру пресечения

Уверял, что убегать не собирается

Руководителю Броварской РГА Владимиру Майбоженко, сбившего людей в Броварах, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения. Решение суда полностью удовлетворило ходатайство прокуратуры.

Его взяли под стражу до 24 июня без права внесения залога. Об этом сообщает корреспондентка Суспильного из зала суда.

Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Мне 59 лет, я убегать никуда не буду. Я хотел бы возмещать. Хотел бы отметить, что если вы дадите круглосуточный домашний арест с браслетом, я не буду влиять на производство", — сказал Майбоженко во время заседания.

Но суд поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Майбоженко до 24 июня без возможности внесения залога.

Заметим, что в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. Они были госпитализированы. Предварительно известно, что врачи диагностировали у мужчин тяжелые телесные повреждения, они в реанимации. Еще у двух пострадавших — телесные повреждения средней степени тяжести.

Напомним, что авария произошла вечером 26 апреля в центре Броваров. Владимир Майбоженко не остановился на светофоре, вылетел на тротуар и сбил четырех человек. В его крови обнаружили 2,31 промилле алкоголя, что в 10 раз больше нормы. Правоохранители задержали чиновника на месте и возбудили уголовное дело по факту наезда на пешеходов.