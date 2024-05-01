Нужно ли брать с собой в ТЦК водительские права? Иногда да, говорят военные

У ТЦК уже выстраиваются очереди

Новый закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вступит в силу только 18 мая, однако документ сразу же начали "разбирать на молекулы" военные эксперты, аналитики и адвокаты, а также Министерство обороны объяснило основные изменения. А в некоторые территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже выстроились очереди желающих обновить свои военно-учетные данные, чего не было с начала полномасштабной войны.

Одной из норм нового закона является обязанность обновить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в действие. И хотя до вступления в силу эта норма (требование) не действует, обновить свои персональные данные можно уже сейчас, не дожидаясь максимального ажиотажа.

С какими документами следует приходить на сверку? Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

— В первую очередь, в ТЦК и СП нужно приходить с личными и военно-учетными документами: паспортом, идентификационным кодом, военным билетом (или временным удостоверением). А для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

К примеру, если гражданин имеет право на отсрочку во время мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право. Все основания для предоставления отсрочки определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

— О каких персональных данных идет речь? Фамилия, имя, место регистрации и фактическое пребывание?

— В общей сложности они определены более трех десятков. Названные вами стоят на первых позициях этого списка. В нем также сведения о семейном положении, номерах телефонов и адресах электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, сведения об изменении гражданства, об изменении (установке) группы инвалидности, уже упомянутые мною сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации…

Некоторые из них, вроде телефонного номера, не требуют документального подтверждения. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами.

— А водительские права нужно брать с собой ?

– Зачем? Ну разве что военнообязанный хочет служить водителем – тогда может взять.

Ранее "Телеграф" писал, что после вступления в силу нового закона о мобилизации (начнет действовать с 18 мая – ред.) военнообязанные граждане Украины должны прибыть в ТЦК для уточнения своих данных. Если в течение двух месяцев – до 18 июля – этого не сделать, будет применено наказание.