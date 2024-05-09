Рада звільнила другого за день міністра: скільки нардепів підтримали

Проти проголосував лише 1 нардеп

Слідом за Олександром Кубраковим 9 травня Верховна Рада України звільнила ще одного міністра. Свою посаду втратив міністр аграрної політики Микола Сольський, який продовжував виконувати свої обов’язки після виходу із СІЗО.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення віддали свої голоси 273 народних обранця. Проти проголосував лише 1. Ще 36 утрималися.

Справа Сольського

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року НАБУ оголосило чинному міністру Миколі Сольському про підозру в тому, що він міг бути учасником схеми із незаконного заволодіння державною землею вартістю 291 млн гривень (тобто понад 7 млн доларів). Також його підозрюють у спробі заволодіння ще однією земельною ділянкою на 191 млн гривень (майже 5 млн доларів).

За два дні, 25 квітня, Микола Сольський подав у відставку. Втім, у коментарі "Телеграфу" він сказав, що готовий працювати далі, якщо йому нададуть таку можливість. І справді, після виходу під заставу він продовжував працювати на свою посаду до сьогодні.

Раніше ми писали, що 9 травня ВАКС заарештував заступника міністра Сольського.