Рада уволила второго за день министра: сколько нардепов поддержали

Против проголосовал только 1 нардеп

Вслед за Александром Кубраковым 9 мая Верховная Рада Украина уволила еще одного министра. Свою должность потерял министр аграрной политики Николай Сольский, который продолжал выполнять свои обязанности после выхода из СИЗО.

Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк. За соответствующее решение отдали свои голоса 273 народных избранника. Против проголосовал только 1 человек. Еще 36 воздержались.

Дело Сольского

Напомним, 23 апреля 2024 года НАБУ объявило действующему министру Николаю Сольскому о подозрении в том, что он мог быть участником схемы по незаконному завладению государственной землей стоимостью 291 млн гривен (т.е. более 7 млн долларов). Также его подозревают в попытке завладении еще одним земельным участком на 191 млн гривен (почти 5 млн долларов).

Через два дня, 25 апреля, Николай Сольский подал в отставку. Впрочем, в комментарии "Телеграфу" он сказал, что готов работать дальше, если ему предоставят такую возможность. И действительно, после выхода под залог он продолжал работать на своей должность до сегодняшнего дня.

Ранее мы писали о том, что 9 мая ВАКС арестовал заместителя министра Сольского.