Вбивство в Баварії українських військових: в уряді Німеччини зробили заяву

Речник уряду закликав не робити передчасних висновків

Німеччина не буде толерувати злочини проти українців на території ФРН. Зокрема, вбивство двох українців, яке сталося наприкінці минулого тижня.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, пише "Укрінформ". За його словами, інцидент викликає велике занепокоєння.

"Зрозуміло, що нічого подібного ми на нашій території толерувати не можемо та не будемо. Українці, які втекли до нас від російської агресивної війни, мають почуватися тут у безпеці", — підкреслив він.

Щодо мотивів і обставин злочину Гебештрайт закликав не робити висновків до завершення слідства, яке проводять правоохоронні органи Баварії. За його словами, фактом є те, що двоє громадян України були вбиті "російсько-німецьким злочинцем".

Нагадаємо, у баварському містечку Мурнау 57-річний громадянин Росії напав на двох українців з ножем. 36-річний чоловік помер на місці, а 23-річний — у лікарні. Підозрюваного у подвійному вбивстві вже затримали.

Убитими українцями були військовослужбовці. У Німеччині вони проходили реабілітацію.