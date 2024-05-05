Папу Римського запросили на мирну конференцію щодо України у Швейцарії: деталі

Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції

Папу Римського Франциска, який нерідко своїми словами підіграє Росії, запросили на саміт щодо України у Швейцарії. Але чи приїде він туди, поки що невідомо.

Про запрошення розповіла господиня саміту – президент Швейцарії Віола Амхерд.

"У мене відбулася цікава розмова з Папою у теплій атмосфері. Зокрема, ми говорили про війну в Україні та інші гарячі точки світу", — заявила вона.

На запитання, чи дав понтифік свою згоду, вона відповіла: "Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції".

Зазначимо, у Швейцарії офіційно підтвердили дату проведення мирного саміту щодо України. Він відбудеться в середині червня, а саме 15-16 числа у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку. У зустрічі планують взяти участь від 80 до 100 країн, здебільшого з Глобального Півдня.

На перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування.

Нагадаємо, Володимир Зеленький заявляв, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру. Крім того, вони вже мають план того, як досягти своїх цілей.

Раніше "Телеграф" писав, що на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня, обговорять три основні питання щодо України. Все, що союзники підтримають, розроблятиметься та реалізовуватиметься надалі.