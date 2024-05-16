Більшість чоловіків цього не знали: навіщо у військовий квиток вклеюють штрих-код

Закон, який вводить цифровізацію військового обліку набув чинності на початку квітня

У військово-обліковий документ військовозобов'язаного вклеюють штрих-код (VIN-код), який фактично є ідентифікаційним кодом, котрий Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов’язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Про це пише Судово-юридична газета. У публікації зазначається, що якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне.

У Генштабі вже повідомляли, що працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина.

Нагадаємо, що закон, який вводить цифровізацію військового обліку набув чинності на початку квітня (законопроєкт 10062). Завдяки реєстру "Оберіг" можна автоматично провести верифікацію людей без участі самих військовозобов'язаних. "Оберіг" буде поєднаний фактично з усіма реєстрами: демографічним, реєстром водіїв, реєстром податкової служби, пенсійного фонду і так далі.

Згодом за допомогою реєстру "Оберіг" формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Наразі Міноборони налагодило взаємодію з Мінцифри, щоб створити такий електронний військово-обліковий документ, раніше зазначала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Також опрацьовується нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою.

З набранням чинності нової постанови Кабміну громадянам, у яких немає військово-облікового документа, видаватиметься документ нового зразка. Разом з тим, документи "старої" форми залишаться чинними, але у них будуть внесені відповідні відмітки про оновлення даних тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що, якщо з сервісом для оновлення даних онлайн виникнуть проблеми, то доведеться це робити офлайн.