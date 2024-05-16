Большинство мужчин этого не знали: зачем в военный билет вклеивают штрих-код

Закон, вводящий цифровизацию военного учета, вступил в силу в начале апреля

В военно-учетный документ военнообязанного вклеиваются штрих-код (VIN-код), он фактически является идентификационным кодом, который Реестр военнообязанных "Оберег" автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. В публикации отмечается, что если такого штрих-кода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК. Так что, если ее остановят на улице, будет сложно доказать обратное.

В Генштабе уже сообщали, что работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра об обновлении данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

Напомним, что закон, вводящий цифровизацию военного учета вступил в силу в начале апреля (законопроект 10062). Благодаря реестру "Оберег" можно автоматически провести верификацию людей без участия самих военнообязанных. "Оберег" будет совмещен фактически со всеми реестрами : демографическим, реестром водителей, реестром налоговой службы, пенсионного фонда и так далее.

Впоследствии с помощью реестра "Оберіг" будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ, ранее отмечала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдаваться единый документ для военнообязанного по единой форме.

Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца. Вместе с тем, документы "старой" формы останутся в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки об обновлении данных.

Ранее "Телеграф" писал, что если с сервисом для обновления данных онлайн возникнут проблемы, то придется это делать оффлайн.