"Чітко бачимо одну річ": Кулеба розповів про ставлення Глобального Півдня до війни в Україні

Коли Україна більш успішна на полі бою, то ці країни схиляються більше в бік нашої країни

Ставлення країн так званого Глобального Півдня до війни в Україні можна і треба змінювати. Та і зараз далеко не всі вони підтримують агресію Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю "OBOZ.UА" заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україна має діяти проактивно.

"Тому, що якщо нічого не робити, тоді життя повернеться до тебе спиною, якщо ти не займаєш активну позицію і не дієш", — сказав глава українського МЗС.

Ба більше, він вважає, що не всі країни Глобального Півдня на боці РФ. Він каже, коли Україна більш успішна на полі бою, то ці країни схиляються в наш бік.

"Ми чітко бачимо за ці два роки війни, що коли Україна більш успішна на полі бою, то ці країни схиляються більше в бік України. А коли ситуація стабільна, але Росія продовжує ескалацію, а ми її стримуємо, то вони, відповідно, теж займають більш вичікувальну позицію. Саме тому я і кажу, що долю світового порядку вирішує український піхотинець, і від успішності його дій безпосередньо залежатиме розподіл балансу сили у світі", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 15-16 червня у Швейцарії проведуть саміту миру щодо України. У зустрічі планують взяти участь від 80 до 100 країн, здебільшого з Глобального Півдня. Там обговорять три основні питання щодо України. На перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт. У Кремлі назвали безглуздим саміт миру. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування.