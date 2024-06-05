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"Доноси" за гроші? Що чекає на українців після введення військової поліції

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Відкриті джерела Новина оновлена 05 червня 2024, 10:01

Правоохоронці у рамках закону зможуть здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах

У новому законопроєкті про військову поліцію пропонується запровадити створення "партизанської мережі". Вона б повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов’язаних, які порушили законодавство та отримувала б за цю грошову винагороду.

Про це сказала адвокат Катерина Аніщенко, яка практикується, зокрема, і в питаннях мобілізації та військової сфери. Її слова у своєму матеріалі цитує ТСН.

Аніщенко зазначає, що стаття №9 законопроєкту про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці:

"Здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу у попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень".

Адвокат пояснила, що цивільних хочуть заохочувати за "доноси" на дезертирів.

"Йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію щодо правопорушника, дезертира і так далі", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній радник міністра внутрішніх справ України та військовий Віктор Андрусів висловився про ухилянтів, назвавши їх ромами.

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#Україна #Війна #Військова поліція