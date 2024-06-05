"Доноси" за гроші? Що чекає на українців після введення військової поліції
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Правоохоронці у рамках закону зможуть здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах
У новому законопроєкті про військову поліцію пропонується запровадити створення "партизанської мережі". Вона б повідомляла правоохоронцям про тих військовозобов’язаних, які порушили законодавство та отримувала б за цю грошову винагороду.
Про це сказала адвокат Катерина Аніщенко, яка практикується, зокрема, і в питаннях мобілізації та військової сфери. Її слова у своєму матеріалі цитує ТСН.
Аніщенко зазначає, що стаття №9 законопроєкту про військову поліцію містить таку норму, на яку мають право ці правоохоронці:
"Здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу у попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень".
Адвокат пояснила, що цивільних хочуть заохочувати за "доноси" на дезертирів.
"Йдеться про те, що хочуть заохочувати цивільних надавати інформацію щодо правопорушника, дезертира і так далі", — сказала вона.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній радник міністра внутрішніх справ України та військовий Віктор Андрусів висловився про ухилянтів, назвавши їх ромами.