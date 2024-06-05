"Доносы" за деньги? Что ждет украинцев после введения военной полиции
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Правоохранители в рамках закона смогут осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах
В новом законопроекте о военной полиции предлагается ввести создание "партизанской сети". Она бы сообщала правоохранителям о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство и получала бы за это денежное вознаграждение.
Об этом сказала адвокат Катерина Анищенко, которая практикуется, в том числе, и в вопросах мобилизации и военной сферы. Ее слова в своем материале цитирует ТСН.
Анищенко отмечает, что статья №9 законопроекта о военной полиции содержит такую норму, на которую имеют право эти правоохранители:
"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений".
Адвокат пояснила, что гражданских хотят поощрять за "доносы" на дезертиров.
"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее", — сказала она.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший советник министра внутренних дел Украины и военный Виктор Андрусив высказался об уклонистах, назвав их ромами.