Графіки змінилися: коли в Україні відключатимуть світло 12 червня

Цього дня ситуація дозволяє внести зміни

У середу, 12 червня, у часі стабілізаційних відключень електроенергії в Україні відбудуться зміни. Вони почнуться на дві години пізніше, ніж зазвичай.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Там пояснили, що ситуація в енергосистемі сьогодні дозволяє внести корективи до графіків.

"За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 та до 23:00 ", — йдеться у повідомленні.

У випадку, якщо ситуація зміниться, громадян оперативно сповістять про це офіційні канали ДТЕК.

Слід зазначити, що споживачів просять не забувати використовувати електроенергію економно, поки це необхідно через проблеми в енергосистемі.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що у червні в Україні оновлюватимуть ліміти світла.