Графики изменились: когда в Украине будут отключать свет 12 июня

В этот день ситуация позволяет внести изменения

В среду, 12 июня, во времени стабилизационных отключений электроэнергии в Украине произойдут изменения. Они начнутся на два часа позже, нежели обычно.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЕК. Там объяснили, что ситуация в энергосистеме сегодня позволяет внести коррективы в графики.

"По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже – с 17:00 и до 23:00", — говорится в сообщении.

В случае, если ситуация изменится, граждан оперативно оповестят об этом в официальных каналах ДТЕК.

Стоит отметить, что потребителей просят не забывать использовать электроэнергию экономно, пока это необходимо из-за проблем в энергосистеме.

Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что в июне в Украине будут обновлять лимиты света.