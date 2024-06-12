Графики изменились: когда в Украине будут отключать свет 12 июня
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В этот день ситуация позволяет внести изменения
В среду, 12 июня, во времени стабилизационных отключений электроэнергии в Украине произойдут изменения. Они начнутся на два часа позже, нежели обычно.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЕК. Там объяснили, что ситуация в энергосистеме сегодня позволяет внести коррективы в графики.
"По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже – с 17:00 и до 23:00", — говорится в сообщении.
В случае, если ситуация изменится, граждан оперативно оповестят об этом в официальных каналах ДТЕК.
Стоит отметить, что потребителей просят не забывать использовать электроэнергию экономно, пока это необходимо из-за проблем в энергосистеме.
Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что в июне в Украине будут обновлять лимиты света.