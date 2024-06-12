Частина українців може потрапити під аварійні відключення: коли не буде світла 12 червня

Українцям розповіли, о котрій годині почнуться відключення світла 12 червня

В Україні в середу, 12 червня, знову застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діятимуть з 15:00 до 23:00.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Там зазначили, що світло відключатимуть як у промисловості, так і у побутових споживачів.

Українцям пояснили, що головна причина застосування заходів обмеження – зростання енергоспоживання через спеку.

У компанії наголосили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежене не буде.

Точні графіки можна переглянути на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК. Про зміни в компанії обіцяють заздалегідь поінформувати.

У свою чергу Акціонерне товариство "Херсонобленерго" попередило, що у зв’язку з нічним обстрілом та частковим пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень енергопостачання.

Працівники АТ "Херсонобленерго" та НЕК "Укренерго" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Для запобігання витоку інформації графіки можливих відключень публікувати не будуть.

Нагадаємо, що таких заходів в країні були змушені вдатися після ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

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