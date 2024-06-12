"Не все так погано": частина компаній зможуть забронювати всіх своїх співробітників, каже нардеп-"слуга"

Підприємство має відповідати певним критеріям

У Раді розповіли нові деталі законопроєкту з економічного бронювання. Він дозволить деяким підприємствам забезпечити бронювання всіх працівників.

Про це розповів народний депутат України, представник фракції "Слуга народу", член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко в ефірі "Київ24". За його словами, підприємства, які можуть визначити себе як критичні, можуть забронювати від 50 до 100% своїх працівників.

"Не все так погано. Підприємства, які можуть визначити себе критично важливими за економічними чи іншими критеріями, наприклад, якщо вони надають послуги оборонним галузям, військовим формуванням, можуть забронювати від 50% до 100% своїх військовозобов’язаних", — розповів Федієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат Федір Веніславський розповів, що кількість рятувальників та поліцейських, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міноборони.