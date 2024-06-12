"Не все так плохо": часть компаний смогут забронировать абсолютно всех своих сотрудников, говорит нардеп-"слуга"

Предприятие должно соответствовать определенным критериям

В Раде рассказали новые детали законопроекта по экономическому бронированию. Он позволит некоторым предприятиям обеспечить бронирование всех своих работников.

Об этом рассказал народный депутат Украины, представитель фракции "Слуга народа", член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко в эфире "Киев24". По его словам, предприятия, которые могут определить себя как критические, могут забронировать от 50% до 100% своих работников.

"Не все так плохо. Предприятия, которые могут определить себя критически важными по экономическими или другим критериям, например, если они предоставляют услуги оборонным отраслям, военным формированиям, могут забронировать от 50 до 100% своих военнообязанных", — рассказал Федиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Федор Вениславский рассказал, что количество спасателей и полицейских, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Минобороны.