Какой будет погода и температура моря в Одессе в выходные: удастся ли позагорать и с комфортом поплавать

Температура воды будет бодрящей

В Одессе, несмотря на третий год полномасштабной войны, открыли купальный сезон: 8 июня стала доступна первая зона для купания — пляж "Калетон". Всего в областном центре и районе планируют открыть около 20 пляжей. Однако погода в ближайшие выходные не будет способствовать пляжному отдыху.

По прогнозам сайта Мeteofor, все выходные, начиная с пятницы, 14 июня, в Одессе будет дождливо, температура воздуха не поднимется выше 24 градусов тепла. Дожди отступят только в понедельник, тогда же и потеплеет.

В пятницу, 14 июня прогнозируется дождь, максимальная температура воздуха составит +22 градуса. В субботу, 15 июня также пройдут дожди, градусники будут показывать 18-22 градуса тепла. В воскресенье, 16 июня, осадки продолжатся, хотя и меньшей интенсивности, воздух прогреется до +18 +24.

По данным сайта seatemperature.net, 13 июня температура воды в море в Одессе составляет 21,3 градуса. Это довольно прохладная вода, но уже пригодная для купания. По прогнозам, на выходных она составит 20,8 — 21,3 градуса. При этом, фактические значения температуры воды у берега могут отличаться от прогноза на несколько градусов. Это бывает заметно после сильного дождя или после продолжительных периодов сильных ветров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько обойдется посуточная аренда квартиры в Одессе. За жилье эконом-класса придется выложить от 500 до 800 гривен за сутки. Цена на элитные квартиры стартует от 1500 гривен.