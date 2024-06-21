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Заступник Блінкена прибув до Києва, щоб вирішити кілька питань (фото)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
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Джон Басс Новина оновлена 21 червня 2024, 15:04
Джон Басс. Фото Колаж "Телеграф"

Заплановано кілька зустрічей

У п'ятницю, 21 червня, заступник державного секретаря США Ентоні Блінкена з політичних питань Джон Басс прибув до Києва. Він має зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х. Вона ж і зустріла його на столичному вокзалі.

"Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу тверду підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії", — йдеться у повідомлені.

Джон Басс та Бріджит Брінк
Джон Басс та Бріджит Брінк

Зауважимо, що у березні 2024 заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд пішла у відставку. Тимчасово на цю посаду призначили Джона Басса. Він працює в Держдепі штатів протягом багатьох років. Басс обіймав посади посла США в Грузії у 2009-2012 роках, у Туреччині у 2014-2017 роках і в Афганістані у 2017-2020 роках.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що допоможе закінчити війну в Україні. Він наголосив, що не можна допускати, щоб у наданні підтримки були прогалини, оскільки це може мати серйозні наслідки.

Раніше "Телеграф" писав, що у США розповіли, чому Україна поки що не вступила до НАТО. Є два серйозні нюанси.

Теги:
#Україна #США #Київ #Джон Басс