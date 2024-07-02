Есть несколько нюансов: что нужно знать о предъявлении удостоверения ТЦК, рассказала адвокат

Одного удостоверения недостаточно

При вручении повестки или проверки данных уполномоченные лица, включая территориальные центры комплектования (ТЦК), должны предъявлять соответствующее удостоверение. Но в этом вопросе есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание.

Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, по требованию гражданина человек, выполняющий мобилизационные мероприятия, должен предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки.

Нюансы, на которые следует обратить внимание:

Представитель ТЦК и СП должен показывать документы только тогда, когда этого требует проверяемое лицо. Вместе с удостоверением должен быть предъявлен паспорт гражданина либо удостоверение офицера, либо военный билет, либо служебное удостоверение. Удостоверение выдается председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации) и удостоверяется личной подписью руководителя и скрепляется гербовой печатью. Вышеуказанное удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной госадминистрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение. В законе есть норма о том, что при проверке документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации. Однако эти требования будут применяться только с 18 августа (п. 11 ч. 2 Заключительных и переходных положений Закона 3633-IX).

Напомним, представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия представителей полиции. Если же задержание производилось без законных оснований, это может быть обжаловано в суде.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого могут мобилизовать уже в июле 2024 года. Опубликован полный перечень.