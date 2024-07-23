По Україні 23 липня рідше відключатимуть світло: яким областям пощастило і в чому причина

Почали краще працювати СЕС

У вівторок, 23 липня, графіки відключень світла в Україні діятимуть протягом доби. Однак у десяти областях ситуація у першій половині дня покращиться.

"Завдяки активізації роботи СЕС (сонячних електростанцій, — ред.) до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ", — повідомили в "Укренерго".

З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень. Це означає 2 години зі світлом та 2 без світла.

Повідомляється, що в ніч проти 23 липня росіяни атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Через це були знеструмлені побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Протягом доби в Україну планують імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний об’єм — 24 873 МВт * год, з максимальною потужністю 1 251 МВт.

На ранок 23 липня через негоду залишаються без енергоживлення 14 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Крім того, через бойові дії та з інших причин повністю та частково знеструмлено 503 населені пункти. У зв’язку з бойовими діями є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлено споживачів у Київській області.

Як повідомляв "Телеграф", у ДТЕК розповіли, чому відключають світло навіть уночі. Внаслідок обстрілів втрачено близько 9 гігават потужностей — це близько половини торішнього пікового споживання взимку.