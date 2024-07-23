По Украине 23 июля будут реже отключать свет: каким областям повезло и в чем причина

Стали лучше работать СЭС

Во вторник, 23 июля, графики отключений света в Украине будут действовать в течение всех суток. Однако в десяти областях ситуация в первой половине дня улучшится.

"Благодаря активизации работы СЭС (солнечніх электростанций, — ред.) до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях", — сообщили в "Укрэнерго".

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений. Это означает 2 часа со светом и 2 без света.

Сообщается, что в ночь на 23 июля россияне атаковали энергообъект в северном регионе. Из-за этого были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В течение суток в Украину планируют импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем — 24 873 МВт*ч, с максимальной мощностью 1 251 МВт.

На утро 23 июля из-за непогоды остаются без энергопитания 14 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточены 503 населенных пункта. В связи с боевыми действиями есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Киевской области.

Как сообщал "Телеграф", в ДТЕК рассказали, почему отключают свет даже ночью. В результате обстрелов потеряно около 9 гигаватт мощностей — это около половины прошлогоднего пикового потребления зимой.