У справі арешту яхти Медведчука неочікуваний поворот: що трапилось цього разу

Яхту оцінюють у 200 млн доларів

Арешт яхти Royal Romance, що належить "кумові Путіна" Віктору Медведчуку, скасовано окружним судом міста Спліт. Наразі є велика загроза втрати активу.

Про це повідомляє перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Зазначається, що арештовану яхту Royal Romance Медведчука Агентство з розшуку й управління активами (АРМА) не може продати, адже суд у Хорватії скасував її арешт.

У червні 2024 року справу повернули на розгляд до Окружного суду м. Спліт за рішенням Вищого кримінального суду Хорватії, до того ж було назначеного нового суддю у зазначеній справі.

"Щобільше, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через… відсутність обвинувального акту в кримінальній справі від Офісу генпрокурора", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, що, за попередніми даними, яхту оцінюють у 200 млн доларів. А це, на думку депутата, точно не зайві кошти для бюджету.

За рішенням суду Хорватії кожні три місяці перевірятиметься наявність подальших умов для застування тимчасових заходів.

"Затягування в розслідуванні кримінальних проваджень проти зрадника України Віктора Медведчука призвели до скасування арешту яхти в одному з чотирьох проваджень, а АРМА не може виконати національні рішення судів з реалізації судна. На додаток, така ситуація загрожує тим, що Україна може взагалі втратити цей коштовний актив", – йдеться в повідомлені

Раніше "Телеграф" розповідав, який ще транспорт є у кума Путіна, адже у Медведчука можуть забрати автомобілі, яхту тощо.