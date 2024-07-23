В деле ареста яхты Медведчука неожиданный поворот: что случилось на этот раз

Яхту оценивают в 200 млн долларов

Арест яхты Royal Romance, принадлежащей "куму Путина" Виктору Медведчуку, отменен окружным судом города Сплит. В настоящее время существует большая угроза потери актива.

Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Отмечается, что арестованную яхту Royal Romance Медведчука Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) не может продать, поскольку суд в Хорватии отменил ее арест.

В июне 2024 года дело было возвращено на рассмотрение в Окружной суд г. Сплит по решению Высшего уголовного суда Хорватии, к тому же был назначен новый судья по указанному делу.

"Более того, Украина в принципе может потерять этот актив. Окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту из-за... отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора", — отметил Железняк.

Напомним, что, по предварительным данным, яхта оценивается в 200 млн долларов. А это, по мнению депутата, не лишние средства для бюджета.

По решению суда Хорватии каждые три месяца будет проверяться наличие дальнейших условий для временных мер.

"Затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к отмене ареста яхты в одном из четырех производств, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Вдобавок, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот ценный актив ", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой еще транспорт есть у кума Путина, ведь у Медведчука могут забрать автомобили, яхту и тому подобное.