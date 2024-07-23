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Еще один топ-прокурор получил подозрение: дело о взяточничестве в Офисе генпрокурора набирает обороты

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ранее подозрения получили два прокурора ОГП

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще одному прокурору Офиса генерального прокурора. Его подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. По данным следствия, подозреваемый склонил предпринимателя к предоставлению взятки прокурору.

В НАБУ отметили, что речь шла о деле незаконного отчуждения должностными лицами имущества в пользу частного общества. Принятие решения о закрытии уголовного производства могло обойтись предпринимателю в 170 тыс. дол. США.

В свою очередь в САП уточнили, что в конце июня – начале июля 2024 года фигурант решил подстрекнуть представителя частного общества к предоставлению неправомерной выгоды прокурору по делу о незаконном отчуждении должностными лицами имущества в пользу частного общества. Прокурор в производстве должен обеспечить предоставление заключения судебной экспертизы об отсутствии материального ущерба, после чего уголовное производство должно быть закрыто и как следствие отменены аресты имущества с запретом осуществления строительства.

На сегодняшний день указанному прокурору сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины разоблачили на получении взятки прокуроров отдела Офиса генерального прокурора. Речь шла о взятках в размере 170 тысяч долларов. Указанные средства прокуроры получили при принятии решения о закрытии уголовного производства.

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#Взятка #НАБУ #Офис генерального прокурора