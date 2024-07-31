З ВІЛ на фронт? Чи можуть мобілізувати людей із інфекційними захворюваннями

Все залежить від захворювання

Під час воєнного стану в Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація військовозобов’язаних. Однак за певних захворювань вони можуть отримати відстрочку. Чи можуть тут "допомогти" інфекції, що передаються статевим шляхом?

"Телеграф" розбирався у питанні, чи можуть мобілізувати із цими захворюваннями. Зазначимо, що перелік хвороб, з якими беруть або не беруть на службу, зазначений у тексті Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Зазначимо, що люди з сифілісом, гонококовою інфекцією, урогенітальним хламідіозом, урогенітальним трихомоніазом, урогенітальним мікоплазмозом є тимчасово непридатними, вони потребують лікування.

До наказу також включено захворювання, спричинені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), безсимптомний носій ВІЛ.

Зокрема, люди з захворюваннями, викликаними ВІЛ (прогресуючим), з імунною декомпенсацією (порушення нормального функціонування окремого органу, системи органів або всього організму, — ред.) не придатні до військової служби, за винятком військового обліку.

Люди із захворюванням, викликаним ВІЛ, з імунною субкомпенсацією (вирівнювання патологічних розладів, що настали в організмі, — ред.) підходять для служби в частинах військового забезпечення, ТСС і СП, ВВНЗ, навчальних центрах, установах (установах), медичних частинах, частинах тилу, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Люди із захворюваннями, спричиненими ВІЛ (стабільним) або з безсимптомним носієм ВІЛ, з імунною компенсацією придатні до служби.

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