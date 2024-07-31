Со ВИЧ на фронт? Могут ли мобилизировать людей с инфекционными заболеваниями

Все зависит от заболевания

Во время военного положения в Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных. Однако при определенных заболеваниях они могут получить отсрочку. Могут ли здесь "помочь" инфекции, передающиеся половым путем?

"Телеграф" разбирался в вопросе, могут ли мобилизировать с этими заболеваниями. Отметим, что перечень болезней, с которыми берут или не берут на службу, указан в тексте Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024.

Отметим, что люди с сифилисом, гонококковой инфекцией, урогенитальным хламидиозом, урогенитальным трихомониазом, урогенитальным микоплазмозом являются временно непригодными, они нуждаются в лечении.

В приказ также включены заболевания, вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), бессимптомный носитель ВИЧ.

В частности люди с заболеваниями, вызванными ВИЧ (прогрессирующим), с иммунной декомпенсацией (нарушение нормального функционирования отдельного органа, системы органов или всего организма, — ред.) не пригодны к военной службе, за исключением воинского учета.

Люди с заболеванием, вызванным ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией (выравнивание наступивших в организме патологических расстройств, — ред.) подходят для службы в частях военного обеспечения, ТСС и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских частях, частях тыла, связи, оперативного обеспечения, охране.

Люди с заболеваниями, вызванными ВИЧ (стабильное) или с бессимптомным носительством ВИЧ, с иммунной компенсацией пригодны к службе.

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