Типова галичанка: ким були батьки Фаріон

До трьох років її виховувала бабуся

Вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон викликало великий резонанс серед українців. Проте не всі знають, яке вона має походження та хто були її батьками.

"Телеграф" зібрав для вас основні факти про родину Фаріон. Вона народилася у Львові 29 квітня 1964 року. Її батьками були вихідцями Львівської області.

Батьком філологині був Дмитро Іванович Фаріон. Він народився 4 листопада 1922 року у селі Соколя Мостиського повіту. Наразі цей населений пункт знаходиться на території сучасної Львівської області.

Він працював сантехніком на Львівському заводі газової апаратури. Помер батько мовознавці у 2004 році.

Її матір'ю була Ярослава Степанівна Фаріон (до шлюбу Сліпець). Вона народилася 27 лютого 1927 у селі Бусовисько на території сучасної Львівщини.

Мати Фаріон працювала вчителем у селі Лінина Старосамбірського району Львівської області, а згодом понад 40 років — завідувачем читального залу і відділу комплектування у Львівській обласній юнацькій бібліотеці. Померла Ярослава Фаріон 5 червня 2019 року.

Дитинство Ірини пройшло в приватному будинку у Львові. Вона не ходила у дитсадок, оскільки її мама працювала у бібліотеці за змінним графіком — у першу й другу зміни. До трирічного віку вона залишалася з бабусею по маминій лінії. Коли не стало бабусі, за нею дивився дідусь. Також відомо, що її родина тісно спілкувалася з хрещеною мамою Марією.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили пострілом у голову біля власного будинку. Близько чотирьох годин лікарі боролись за її життя. За підозрою у вбивстві затримали 18-річного жителя Дніпра. Його відправили під арешт без застави.

Вбивство Фаріон викликало резонанс у суспільстві, тому МВС провело брифінг. На ньому розповіли, як вистежували підозрюваного. Генерал СБУ розкритикував брифінг і зазначив, що через це об’єктивного розслідування вже не буде.

"Телеграф" раніше писав, яку музику любила Ірина Фаріон. Найчастіше вона слухала пісні однієї вітчизняної групи.