Самый жаркий день на этой неделе: синоптики назвали дату и рассказали о погодном сюрпризе

Синоптики рассказали, когда в Украине станет еще жарче

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха. В то же время большую часть страны накроют грозовые ливни.

Такой прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра. По его данным, на этой неделе таким днем станет 10 августа.

Синоптики сообщают, что в течение всей недели температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне. Однако в субботу, 10 августа, будет резкое потепление.

При этом, в прогнозе указано, что в этот день большую часть областей зальют дожди. Без осадков останутся лишь южная и часть восточной областей.

Днем температура воздуха будет подниматься до +32 градусов на юге, от +25 до +28 градусов в западных областях, в центре — до +27, в северной части страны — до +25, а в восточных областях столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой погоды ждать в разных областях страны на протяжении всего августа. Согласно их данным, в этом месяце прогнозируется спад температуры воздуха.