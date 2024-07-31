Чи повернуться графіки відключення світла з 1 серпня? В "Укренерго" дали відповідь

Українців просять економити електрику

Протягом усього 1 серпня графіки відключень світла в Україні не застосовуватимуться. Таким чином цей день стане вже третім поспіль, коли по всій країні буде безперебійне електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За словами енергетиків, відключень поки не передбачається протягом доби. А за зміни ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

При цьому в "Укренерго" продовжують звертатися до громадян із важливим проханням. Українців просять економити електрику в пікові години для енергосистеми та користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кабміні дали прогноз щодо свіла на найближчі три місяці. Поки що вони досить оптимістичні.

Раніше ми також повідомляли, що мер Дніпра Борис Філатов заявив, що українцям слід готуватися до "графіка включень", а не "графіка відключень". Така проблема може бути актуальною під час опалювального сезону.