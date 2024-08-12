"Що це за флешмоб?": відео з українцями у дивних масках заполонили мережу

Користувачі одразу почали робити свої припущення

У мережі почали розповсюджуватись відео з різних міст України, на яких зображені люди в дивних масках. Користувачі гадають, що це може бути.

Відеоролики вже заполонили соцмережі. На них можна побачити абсолютно різних людей у білих масках, які повністю закривають обличчя. Серед них прості перехожі, велосипедисти та інші.

"Що це за флешмоб — взагалі незрозуміло", — запитуються у мережі.

Користувачі одразу почали робити свої припущення:

Однак дехто не повірив у справжність відео. Вони припускають, що, найімовірніше, це монтаж за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі запустили флешмоб після інтерв’ю російського диктатора Карлсону.

Також ми повідомляли про те, що штучний інтелект навчився дурити. Причини такої поведінки ще не з’ясували. Вчені кажуть, що якщо не усунути проблеми, то ІІ почнуть використовувати для шахрайства, вербування терористів, втручання у політику та інших протизаконних речей.