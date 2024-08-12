"Что это за флешмоб?": видео с украинцами в странных масках заполонили сеть

Пользователи сразу начали делать свои предположения

В сети начали распространяться видео из разных городов Украины, на которых запечатлены люди в странных масках. Пользователи гадают о том, что это может быть.

Видеоролики уже заполонили соцсети. На них можно увидеть совершенно разных людей в белых масках, которые полностью закрывают лицо. Среди них простые прохожие, велосипедисты и другие.

"Что это за флешмоб — вообще непонятно", — задаются вопросом в сети.

Пользователи сразу начали делать свои предположения:

Однако некоторые не поверили в подлинность видео. Они предполагают, что, вероятнее всего, это монтаж с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети запустили флешмоб после интервью российского диктатора Карлсону.

Также мы сообщали о том, что искусственный интеллект научился обманывать. Причины такого поведения еще не выяснили. Ученые говорят, что если не устранить неполадки, то ИИ начнут использовать для мошенничества, вербовки террористов, вмешательства в политику и других противозаконных вещей.