"Что это за флешмоб?": видео с украинцами в странных масках заполонили сеть
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Пользователи сразу начали делать свои предположения
В сети начали распространяться видео из разных городов Украины, на которых запечатлены люди в странных масках. Пользователи гадают о том, что это может быть.
Видеоролики уже заполонили соцсети. На них можно увидеть совершенно разных людей в белых масках, которые полностью закрывают лицо. Среди них простые прохожие, велосипедисты и другие.
"Что это за флешмоб — вообще непонятно", — задаются вопросом в сети.
Пользователи сразу начали делать свои предположения:
Однако некоторые не поверили в подлинность видео. Они предполагают, что, вероятнее всего, это монтаж с помощью искусственного интеллекта.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сети запустили флешмоб после интервью российского диктатора Карлсону.
Также мы сообщали о том, что искусственный интеллект научился обманывать. Причины такого поведения еще не выяснили. Ученые говорят, что если не устранить неполадки, то ИИ начнут использовать для мошенничества, вербовки террористов, вмешательства в политику и других противозаконных вещей.