Бойко, Полищук, Мазур: только единицы угадают, что объединяет эти фамилии и что они означают

Эти фамилии встречаются довольно часто среди граждан нашей страны

Украинские фамилии часто происходят от профессий наших предков, их черт характера или других запоминающихся деталей. Но мало кто знает, что некоторые фамилии являются этнонимами, то есть они принадлежали той или иной этнической группе.

"Телеграф" расскажет, какие три самые распространенные фамилии принадлежат к этнонимам и что они означают.

В список 100 наиболее распространенных в Украине фамилий входят также Бойко (83 195 носителей), Полищук (53 100 носителей) и Мазур (29 562 носителя). Они относятся к микроэтнонимам.

Микроэтноним — это название маленького этнического объединения или отдельных частей народа с определенным этническим самосознанием (например бойки или лемки).

Фамилия Бойко произошла от этнической группы бойки, также может означать черту характера человека — бойкий, энергичный, пробивной. Согласно информации портала "Рідні" наибольшее количество людей с такой фамилией проживает в Киеве — 5 795 человек, вв Харькове — 1921 человек, Днепре — 1521, Кривом Роге – 1470 и Одессе – 1466.

Украинская фамилия Полищук буквально означает "житель Полесья". Это географический регион, который расположен на территории современной Украины, Беларуси, Польши и частично России. Больше всего людей с такой фамилией проживает в Киеве — 4719 человек, Виннице — 1412 человек и Одессе — 1205 человек.

А фамилия Мазур одновременно имеет как украинские, так и польские корни, говорит языковед Александр Авраменко. На северо-востоке Польши проживает большая этническая группа поляков, которых называют мАзурами или мазУрами (двойное ударение). Они говорят на одном из польских диалектов, поэтому такую фамилию носили выходцы из этой этнической группы.

Наибольшее количество людей с такой фамилией проживают в Киеве — 1831 человек, Виннице — 960 человек, Львове — 942 человека и Хмельницком — 829 человек.

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